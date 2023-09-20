حبس عامل سنة مع الإيقاف لاتهامه بإقامة علاقة بقاصر والإنجاب منه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالحبس مع الشغل سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، لمدة 3 سنوات، لإقامته علاقة غير شرعية بقاصر والإنجاب منها.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.



كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2506 لسنة 2023 جنايات قسم 15 مايو المقيدة برقم 1213 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم «السيد .م»، 25 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة بهتك عرض المجني عليها الطفلة «شروق» والتي لم تبلغ الثمانية عشرة سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد بأن لامس مناطق عورتها وعاشرها معاشرة الأزواج برضا منها.

وأضافت شهادة شروق المجني عليها، 17 سنة، طالبة بقيام المتهم بنزع ملابسها عنها وملامسة مواطن عفتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج مما نتج عنه حملها.



وأٌقر المتهم بتحقيقات النيابة إنه إثر نشوب علاقة عاطفية مع المجني عليها عاشرها معاشرة الأزواج برضا منها.