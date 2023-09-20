بايرن ميونخ يضرب مانشستر يونايتد بهدفين في 5 دقائق

تقدم فريق بايرن ميونخ على مانشستر يونايتد بهدفين في 5 دقائق بالمباراة الجارية الآن بينهما على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل ليروي ساني الهدف الأول في الدقيقة 28، ثم أضاف اللاعب سيرج جنابري في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

بدأ بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أولرايش

الدفاع: لايمر، كيم مين جاي، أوباميكانو، ألفونسو ديفيز

الوسط: كيميش، جورتسكا، موسيالا

الهجوم: ساني، هاري كين، جنابري

بينما بدأ اليونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد للمباراة كالتالي:

حارس المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: فيكتور ليندلوف، ليساندرو مارتينيز، ريجويلون، ديوجو دالوت.

الوسط: برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسن، كاسيميرو.

الهجوم: فاكوندو بيليستري، ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا والتي تضم فرق بايرن ميونخ الألماني وجلطة سراي التركي، وكوبنهاجن الدنماركي.