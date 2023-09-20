حاول سرقتها.. إحالة المتهم بالشروع فى التخلص من سيدة بالمرج للجنايات

أحالت نيابة المرج اليوم الأربعاء عاطل لمحكمة الجنايات لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من شقة سيدة مسنة والشروع في قتلها بعصا خشبية بمنطقة المرج.

وكشف قرار الإحالة أن المتهم “ممدوح .ح” عاطل ومسجل فى قضايا سرقة وسرقة بالإكراه، وأقر أمام جهات التحقيق المختصة بأنه تتبع سيدة مسنة أثناء عودتها من السوق بمنطقة المرج وفور دخولها لمحل سكنها قام بالدخول خلفها والتعدي عليها بعصا خشبية كانت بحوزته واستولى من حقيبتها على مبلغ 300 جنيه فقط ولاذ بالفرار.

وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجري وعرض المجني عليها على الطب الشرعي لبيان مدى إصابتها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بوصول سيدة لمستشفى اليوم الواحد مصابة بعدة إصابات متفرقة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وبسؤاله أقر بارتكابه الواقعة بغرض سرقة المجني عليها بعد تتبعها من السوق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.