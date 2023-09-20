اليوم العالمي للسلام .. دعوة عالمية لوقف الصراعات والوئام

يحل غدًا اليوم العالمى للسلام، الذي يحتفل به العالم غدًا 21 سبتمبر حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم يومًا لتعزيز مُثُل السلام، ووقف الصراعات القائمة على أسس حياتية لا وزن لها أمام الاستقرار والسلام.

وأقرت الأمم المتحدة هذا اليوم هو ليكون من مجرد يوم احتفالي وخاصة في السياق العالمى الحالي، حيث يعد أداة قَيّمَة للتعبئة وللعمل وللوساطة من أجل المصالحة الإنسانية.

احتفالات اليوم العالمي للسلام

تم الاحتفال بأوّل يوم للسلام في سبتمبر 1982، وفي عام 2001، بعدما صوتت الجمعية العامة بالإجماع على القرار 55/8282 الذي يعيِّن تاريخ 21 سبتمبر يوما للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار.

فيما تحتفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا باليوم العالمي للسلام، حيث تولى جامعة الدول العربية اهتماماً كبيرا لهذا الموضوع بداية بميثاق جامعة الدول العربية الذي يحض على السلام والديمقراطية ووفقا للمادة الخامسة منه التي تنص على "لا يجوز الالتجاء الى القوة في فض النزاعات".



دعوة عالمية للمصالحة

فيما دعت الأمم المتحدة وبهذه المناسبة كافة الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف للأعمال العدائية خلال هذا اليوم، وإلى إحيائه بالتثقيف ونشر الوعي لدى الجمهور بالمسائل المتصلة بالسلام، والسلام يعنى غياب الاضطرابات وأعمال العُنف، والحروب، والإرهاب، أو النزاعات الدينية، أو الطائفية.

ويأتي اليوم العالمي للسلام في هذا العام 2023 ليتوافق مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على كل من الإعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لنتذكر أن السلام مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنح الحقوق لأصحابها وعدم انتهاكها.

