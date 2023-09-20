البنجر يحسن نظام القلب والأوعية الدموية.. فكيف ذلك؟

تحدث خبير التغذية ألكسندر ميروشنيكوف، عن فوائد الخضروات الرخيصة مثل البنجر في تحسين نظام القلب والأوعية الدموية ومنع أمراض الأوعية الدموية الخطيرة.

وأشار ميروشنيكوف، على وجه الخصوص، إلى أن مواد الفلافونويد التي يتكون منها البنجر تساعد في تقليل مستوى الكوليسترول "الضار"، والذي عند تراكمه يشكل لويحات في الشرايين تسد مساحتها الداخلية إلى ذلك.

والخضروات غنية بالبكتين الذي يعزز إزالة الكوليسترول من الصفراء وبالتالي يمنع تطور النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتابع الخبير أن عصير البنجر الطازج مفيد للغاية لخفض ضغط الدم المرتفع، وعصير البنجر يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل كبير ويؤثر بنفس الطريقة على مستويات الكوليسترول في الجسم.

وأوضح خبير التغذية أن أحد مكونات عصير البنجر - أكسيد النيتريك - له تأثير مريح على جدران الأوعية الدموية، ويعزز تمدد الأوعية الدموية، ونتيجة لذلك ينخفض ضغط الدم. عند شرب 250 مل من العصير، سينخفض ضغط الدم تدريجياً على مدار عدة ساعات.

ولكن يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم الذين يتناولون الأدوية استشارة الطبيب قبل البدء في شرب عصير الشمندر بشكل منتظم، كما أكد الخبير.