3 فواكه تمنعك من إنقاص الوزن.. خبيرة تغذية تحدّد

من النصائح الشائعة جدًا لفقدان الوزن تناول المزيد من الفواكه والخضروات ومع ذلك، وفقًا لأحد الخبراء البارزين، هناك بعض الفواكه التي قد تبطئ بالفعل أهدافك في إنقاص الوزن.

في حين أن جميع الفواكه أكثر صحة من المخبوزات المصنعة أو كيس رقائق البطاطس، إلا أن خبيرة التغذية فاسيليسا بونوماريفا اقترحت أن يكون أخصائيو الحميات أذكياء بشأن الفاكهة التي يتناولونها.

وتماشياً مع مبادئ النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، قام الطبيب بإدراج بعض الأطعمة التي يجب على من يفقدون الوزن تخزينها، بالإضافة إلى الأطعمة الأخرى التي يجب تجنبها ونصحت الخبيرة الراغبين في إنقاص الوزن بـ تجنب الفواكه الحلوة.

تقول أخصائية التغذية فاسيليسا بونوماريفا خصيصًا لـ MedicForum: "استمتع بالتوت والتفاح والكمثرى، التي تحتوي على نسبة سكر أقل من الفواكه الاستوائية الحلوة مثل المانجو والأناناس والبطيخ.

يُنصح أيضًا الأشخاص الذين يفقدون الوزن بالتوقف تمامًا عن تناول السكر والحلويات والمشروبات السكرية.

أهم نصيحة لأولئك الذين لا يستطيعون مقاومة الحلوى قم بتقطيع بضع قطع صغيرة من الشوكولاتة الداكنة وأضفها كلما أردت شيئًا حلوًا.

وينبغي أيضًا تجنب حبوب الإفطار التي تحتوي على السكر، وكذلك الأطعمة النشوية والمصنعة، واختر الأطعمة الغنية بالدهون بدلاً من الأطعمة قليلة الدهون لمساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

وتظهر الأبحاث أن اتباع نظام غذائي متوسطي منخفض الكربوهيدرات يتمتع بقدرة فريدة على استعادة قدرة الجسم على الوصول إلى الوزن المثالي والبقاء فيه، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويعد النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط أحد أكثر الأنماط الغذائية التي تمت دراستها في العالم.

يعتبر الكثير من الناس أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط هو الأكثر صحة يجب على أولئك الذين يعيشون نمط الحياة هذا تخزين البيض واللبن كامل الدسم والبروتينات عالية الجودة والخضروات والدهون والزيوت الصحية والألياف ومنتجات الألبان والمكسرات.

وهناك كمية كبيرة من الأبحاث العلمية الجيدة وعالية الجودة التي تظهر أنها تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، من أمراض القلب والسكتة الدماغية إلى العديد من أنواع السرطان وحتى مرض الزهايمر.

يعتبر الزيتون وجبة خفيفة صحية، إنها مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة، والتي نحصل عليها بالطبع في شكل مركز من زيت الزيتون البكر الممتاز.

وأوصت الخبيرة باختيار الزيتون المحفوظ في زيت الزيتون البكر الممتاز بدلا من الملح والمحلول الملحي، على الرغم من أن غسل الملح الزائد ليس بهذه الصعوبة.

وكان المفضل التالي لدى بونوماريفا هو المكسرات غير المملحة مع القشرة، لأنها تحتوي على دهون ومعادن عالية الجودة مثل المغنيسيوم والزنك.

تعتبر الشوكولاتة الداكنة وجبة خفيفة أخرى، حيث يوصي خبراء التغذية بنسبة 85 بالمائة من الكاكاو مع "طعم مر رائع" وأخيرًا، يعتبر التفاح أو اليوسفي وجبة خفيفة رائعة، غنية بالألياف وفيتامين C والكثير من المعادن، بالإضافة إلى إضافة لمسة من الحلاوة.