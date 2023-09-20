بسيوني حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز غداً في الدوري المصري الممتاز

ويدير المباراة ،محمود بسيوني حكماً لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري غداً، وعمرو الشناوي حكم تقنية الفيديو.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة بيراميدز المقرر لها غدا الخميس باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

تضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي