تفاصيل دهس طالبة جامعية أعلى الطريق الدائرى فى البساتين

تعرضت طالبة جامعية لعدة كسور وجروح إثر اصطدام سيارة بها أعلى الطريق الدائري اتجاه البساتين بالقاهرة، وتم نقلها إلى المستشفى فى حالة صحية حرجة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد اصطدام سيارة بفتاة وإصابتها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

وتم ضبط قائد السيارة، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وقدمت الإدارة العامة للمرور إرشادات للتعامل مع هطول الإمطار أثناء قيادة السيارات، تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين.





وتضمنت توصيات الإدارة العامة للمرور:

1- السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.



2- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.



3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.



4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.





5- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت

المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق.