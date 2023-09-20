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الخميس 21 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ اقتصاد زراعي: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة (فيديو)

تصدير الموالح
تصدير الموالح

أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن القطاع الزراعي يمثل أهمية كبيرة للدولة، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إتاحة التقاوي للمزارع بأسعار مناسبة، وذلك للحد من الاستيراد.

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وزير الزراعة: التوسُّع تدريجيًا في مساحات محصول القمح الموسم القادم

مصر تجاوزت حاجز الـ 6 ملايين طن صادرات لدول العالم

وقال أستاذ الاقتصاد الزراعي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”مساء اليوم الأربعاء، إن مصر تجاوزت حاجز الـ 6 ملايين طن صادرات لدول العالم، مؤكدا الدولة احتلت المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة.

 اختراق الأسواق العالمية ليس بالأمر السهل

وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن اختراق الأسواق العالمية ليس بالأمر السهل، ولكن كانت جودة المنتجات الزراعية المصرية حاضرة بقوة.

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