أذربيجان تُنفذ عملية عسكرية ناجحة في قره باغ خلال يوم واحد

أكد الرئيس الأذربيجاني، "إلهام علييف"، أن بلاده استعادت سيادتها، بعد العملية العسكرية التي نفذها الجيش الأذربيجاني في إقليم قره باغ، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

وقال علييف، في كلمة موجهة إلى الشعب انه تم استكمال العملية العسكرية بـ"نجاح"، مضيفا ".. استعادت أذربيجان سيادتها.. قضى الجيش الأذربيجاني على جزء كبير من الوحدة العسكرية الأرمينية في قره باغ".

تفاقم الأوضاع في قره باغ

وتفاقمت الأوضاع في قره باغ يوم أمس الثلاثاء، عندما أعلنت أذربيجان بدء تنفيذ إجراءات في قره باغ، من أجل استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وبعد يوم واحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم الاتفاق على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.

وأوضحت أذربيجان أنها طرحت عددا من الشروط، على رأسها وجوب مغادرة الجماعات المسلحة غير الشرعية الموجودة في قره باغ مواقعها القتالية ونزع سلاحها بالكامل.

من ناحية أخرى، أكدت المتحدة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن جنود قوات حفظ السلام الروس الذين لقوا حتفهم في قره باغ، تلقوا الضربة من أجل إحلال السلام في المنطقة.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلجرام": "تخليدا لذكرى جنود حفظ السلام الروس الذين سقطوا في قره باغ، كما هو الحال دائما تلقوا هم الضربة من أجل إحلال السلام في المنطقة".

وأضافت: "إن الجحود الأسود الذي حاول به عديمو الضمير التشكيك في أنشطتهم لن يلقي بظلاله على مآثرهم، بل سيجلب العار إلى الأبد لتلك الافتراءات".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الأربعاء، مقتل عدد من الجنود الروس في وحدة حفظ السلام إثر تعرض مركبتهم لإطلاق نار في منطقة جانياتاغ في قرة باغ.