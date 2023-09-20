أحمد عبد الرؤوف: توقعت الظهور بمستوى مميز أمام المقاولون

عبر أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبدية المحلة عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على المقاولون العرب في أولى مبارياته ببطولة الدوري الممتاز.

وقال أحمد عبد الرؤوف في تصريحات عقب نهاية المباراة: “ كنت اتوقع أن يقدم فريقي مباراة كبيرة أمام فريق مميز مثل المقاولون بقيادة مدير فني قدير هو شوقي غريب ”.

وتابع: “ واجهناهم قبل أيام في مباراة ودية ونجحنا في الظهور بشكل جيد بعدما درسنا عدد كبير من مبارياتهم ”.

وأضاف: “ ما يهمني أن نظهر بشخصية أقوى خاصة واننا نمثل نادٍ جماهيري، وعلينا أن نطور من شخصيتنا لاننا تراجعنا اليوم بعد تسجيل هدف التقدم وهناك بعض الأمور تحتاج للتحسن ”.

وأتم: “ لدينا العديد من اللاعبين الغائبين كما أن هناك عدد كبير من اللاعبين انضموا لنا في توقيت متأخر وهناك العديد من الأسماء ستظهر في المباريات المقبلة ”.