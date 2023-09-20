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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد عبد الرؤوف: توقعت الظهور بمستوى مميز أمام المقاولون

أحمد عبد الرؤوف
أحمد عبد الرؤوف

عبر أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبدية المحلة عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على المقاولون العرب في أولى مبارياته ببطولة الدوري الممتاز.

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شوقي غريب: نستحق الخسارة أمام بلدية المحلة

وقال أحمد عبد الرؤوف في تصريحات عقب نهاية المباراة: “ كنت اتوقع أن يقدم فريقي مباراة كبيرة أمام فريق مميز مثل المقاولون بقيادة مدير فني قدير هو شوقي غريب ”.

وتابع: “ واجهناهم قبل أيام في مباراة ودية ونجحنا في الظهور بشكل جيد بعدما درسنا عدد كبير من مبارياتهم ”.

وأضاف: “ ما يهمني أن نظهر بشخصية أقوى خاصة واننا نمثل نادٍ جماهيري، وعلينا أن نطور من شخصيتنا لاننا تراجعنا اليوم بعد تسجيل هدف التقدم وهناك بعض الأمور تحتاج للتحسن ”.

وأتم: “ لدينا العديد من اللاعبين الغائبين كما أن هناك عدد كبير من اللاعبين انضموا لنا في توقيت متأخر وهناك العديد من الأسماء ستظهر في المباريات المقبلة ”.

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