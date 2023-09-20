الغردقة تستقبل نجوم مهرجان سينما الشباب

بدأ منذ قليل توافد نجوم الفن على مدينة الغردقة، وذلك قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح الدورة الاولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب في الفترة من 21 الى 26 سبتمبر الجاري.



وكان من أوائل النجوم الذين وصلوا إلي مدينة السحر والجمال الغردقة، الفنان الكبير محمود حميدة، والنجم هاني سلامة، الذي يكرمه المهرجان غداً في حفل الافتتاح المقرر إقامته علي مارينا صن رايز جاردن بيتش في السابعة والنصف من مساء غد الخميس.

ووصلت الفنانة ميرنا وليد، والتي ستقوم بتقديم حفل الافتتاح بينما ستقوم ابنتها مايا بالترجمة إلى اللغة الإنجليزية.



واستقبل نجوم المهرجان لدي وصولهم لفندق الإقامة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان، والكاتب والناقد الفني أحمد النجار أمين عام المهرجان.