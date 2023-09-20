العشري يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري العام

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمة الفريق التي ستواجه سيراميكا كليوباترا مساء الخميس على ستاد الاسكندرية في أولى مباريات زعيم الثغر في الدوري العام موسم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

وشملت القائمة مجموعة الاعبين الجدد الذين تعاقد معهم الاتحاد السكندري في بداية الموسم حيث قام الجهاز الفني بقيادة طارق العشري بضم حوالي ١٣ لاعب جديد للفريق السكندري .

وضمت القائمة ٢٢ لاعبا وهم :

المهدي سليمان وعمر صلاح لحراسة المرمى .

هشام صلاح واحمد ياسين و سيف تقا واحمد غنيم و محمود شبانة وكريم الديب و مصطفى ابراهيم و عمرو صالح لخط الدفاع .

مورو ساليفو و خالد الغندور وبلال السيد و احمد عيد ورجب عمران و فرانك الان وهاني الطامي و احمد الشيخ وبيكالي اوبامي و احمد ميسي لخط الوسط .

عبد الغني محمد و مابولولو لخط الهجوم .

يذكر ان الاتحاد السكندري يدخل هذا الموسم بعدما حقق المركز التاسع في الموسم الماضي وفي المقابل كان فريق سيراميكا كليوباترا احد الفرق المهددة بالهبوط حتى الأسبوع قبل الأخير وستكون المواجهة بين الاتحاد وسيراميكا كليوباترا هي أولى مباريات الاتحاد السكندري تحت قيادة طارق العشري.