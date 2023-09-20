ضغط الدم يهدد الحياة.. طبيبة قلب توضح

أبلغت طبيبة القلب ديانا ديريفيانكينا في مقابلة عن ميزات انخفاض (انخفاض ضغط الدم) وارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم).

وفي الوقت نفسه، أشارت الطبيبة إلى أن أكثر المضاعفات التي تهدد الحياة تنشأ مع تقلبات حادة في ضغط الدم وارتفاعاته المفاجئة والكبيرة للغاية، ويرتبط ارتفاع ضغط الدم بمخاطر تلف الدماغ (بما في ذلك السكتة الدماغية)، وكذلك تلف شبكية العين وأنسجة الكلى والقلب.

على طول الطريق، وصفت طبيب القلب ديريفيانكينا ضغط الدم بأنه يهدد الحياة، وقالت الطبيبة لصحيفة "لايف" إن "ضغط الدم الذي يزيد عن 180/100 ملم يعتبر مهددا للحياة ويتطلب رعاية طبية طارئة".

وأكدت الأخصائية أن ارتفاع ضغط الدم قد لا يشعر به لفترة طويلة؛ غالبًا ما يتعلم الناس عن ارتفاع ضغط الدم الموجود في حالات حوادث الأوعية الدموية التي يحدث فيها تدهور خطير في الصحة.

وفي معرض حديثها عن الأعراض غير النمطية لارتفاع ضغط الدم، نصحت ديريفيانكينا بالانتباه إلى الصداع المتكرر، والدوخة، وطنين الأذن، والغثيان، وعدم الراحة في الصدر.