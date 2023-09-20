دقيقة حداد قبل مباراة ريال مدريد ويونيون برلين على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

وقف نجوم ريال مدريد ويونيو برلين دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الفريقين التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو في إسبانيا لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على برلين بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة بالمباراة سجله اللاعب جود بيلينجهام في الدقيقة 90 من عمر المباراة، ليقتنص الملكي 3 نقاط غالية في مستهل مشواره بالبطولة.

استحوذ ريال مدريد على مجريات اللقاء بالكامل ووصلت نسبة الإستحواذ إلى 75%، كما حاول الميرنجي على مرمى النادي الألماني في 30 محاولة للتسجيل.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

بدأ ريال مدريد مباراة يونيون برلين بتشكيل مكون من:-

حارس المرمى: كيبا اريزابلاجا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز - روديجير - ناتشو وآلابا.

الوسط: لوكا مودريتش - كامافينجا - تشواميني.

الهجوم: بيلينجهام - رودريجو - خوسيليو.

بتلك النتيجة يكون ريال مدريد قد رفع رصيده إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، بينما يكون يونيون برلين بدون نقاط في المركز الأخير.