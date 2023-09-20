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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دقيقة حداد قبل مباراة ريال مدريد ويونيون برلين على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

دقيقة حداد قبل مباراة
دقيقة حداد قبل مباراة ريال مدريد ويونيون برلين

وقف نجوم ريال مدريد ويونيو برلين دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الفريقين التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو في إسبانيا لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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الدقائق الأخيره تكتب انتصارًا مثيرًا لـ ريال مدريد على يونيون برلين

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تعادل سلبي بين ريال مدريد ويونيون برلين في الشوط الأول بدوري الأبطال

وحقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على برلين بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة بالمباراة سجله اللاعب جود بيلينجهام في الدقيقة 90 من عمر المباراة، ليقتنص الملكي 3 نقاط غالية في مستهل مشواره بالبطولة.

استحوذ ريال مدريد على مجريات اللقاء بالكامل ووصلت نسبة الإستحواذ إلى 75%، كما حاول الميرنجي على مرمى النادي الألماني في 30 محاولة للتسجيل.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

بدأ ريال مدريد مباراة يونيون برلين بتشكيل مكون من:-

حارس المرمى: كيبا اريزابلاجا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز - روديجير - ناتشو وآلابا.

الوسط: لوكا مودريتش - كامافينجا - تشواميني.

الهجوم: بيلينجهام - رودريجو - خوسيليو.

بتلك النتيجة يكون ريال مدريد قد رفع رصيده إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، بينما يكون يونيون برلين بدون نقاط في المركز الأخير.

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