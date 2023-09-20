9 طعون من المرشحين لانتخابات الزمالك والأولمبية تقر بصحة استبعاد هذا الثنائي

أغلق اليوم باب الطعن على المرشحين لانتخابات نادي الزمالك والمقرر إجرائها يوم 20 أكتوبر المقبل، والذي استمر لمدة 3 أيام عقب غلق باب الترشح للانتخابات وفقا للائحة.

وكشفت مصادر خاصة أن اللجنة الأولمبية تلقت 9 طعون من المرشحين على انتخابات الزمالك القادمة، وتم الرد على 7 طعون بعدم الاختصاص وأن الاختصاص لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وردت اللحنة على طعنين بعدم صحتهما بشأن المرشحان المستبعدان من الترشح والذي أقرت اللجنة الأولمبية بصحة استبعادهما وفقا للائحة.

حيث رفضت لجنة تلقي طلبات الترشح أوراق كل من أسامة فاروق ومروة البرجي من قوائم المرشحين، نظرًا لأن الأول كان يعمل بأجر في قطاع الناشئين بالنادي ولم يمر على استقالته عام، في حين لم يمر على عضوية مروة البرجي العاملة بنادي الزمالك عام، أيضا.

وكشف المصدر انه في هذه الحالة سيكون على المرشحين الذين سيتم استبعادهم او قبول الطعون على ترشحهم اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، لتضم الكشوف النهائية للمرشحين حتى كل من:

منصب رئيس نادي الزمالك

- حسين لبيب

- فاروق جعفر

- ماجد فاروق الحنبلي

- ميرفت السيد أحمد

- عمر هريدي

منصب نائب رئيس نادى الزمالك

- هشام نصر

- هاني العتال

- أحمد عبد الغني

منصب أمين صندوق نادي الزمالك

- حسام المندوه

- عبد المجيد سليم

- كريم عادل عبيد

- خالد لطيف

- محمد قدري

الأعضاء فوق السن

- أحمد سليمان

- هاني شكري

- هاني برزي

- عمرو أدهم

- حسين السيد

- محمد طارق

- عبد الله جورج

- أحمد عبادة

- سيف الإسلام محمد يوسف

- نجلاء الناجي

- أشرف إمام عبد السلام

- مروة أمير الرفاعي

- حمدية كمال علي

- أحمد عفيفي

- رجب رواش

- المستشار هانى عيد محمد

- أحمد فوده نصير

- طارق عبد العال

- رفعت شبل

- سامح سوني

- علاء مقلد

- حاتم السيد

- الحسيني سمير

- هشام يكن

- شيرين الفقي

- رجب رواش

- أحمد نصير

- لواء محمود سامى نور الدين

- محمد رشاد

الأعضاء تحت السن

- علي العاطفي

- ياسمين الشريف

- إيهاب عصمت

- أحمد هاني زادة

- محمد خالد الصادق

- نيرة الأحمر

- رامي إبراهيم نصوحي

-أحمد خالد حسانين

- أحمد النمس.

- محمد عودة.