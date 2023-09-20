الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رودريجو على رادار ليفربول

البرازيلي رودريجو
البرازيلي رودريجو

يستهدف نادي ليفربول الانجليزي التعاقد مع البرازيلي رودريجو لاعب فريق ريال مدريد الاسباني لتعويض رحيل صلاح المحتمل حاله حدوث اي تغيرات الفترات المقبلة خاصة في انتقالات يناير المقبل في ظل اغراءات الدوري السعودي.

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محمد صلاح يقود قائمة ليفربول في افتتاحية مجموعات الدوري الأوروبي

واشارت تقارير اسبانية اليوم الاربعاء الى ان ليفربول يسعى الى تحصين نفسه وتعويض غياب صلاح هل انتقاله للتعاقد مع رودريجو لاعب ريال مدريد الإسباني الذي ابدى مرونه نسبية في الانتقال إلى البريميرليج.

 

ارتباط اللاعب بتعاقد ناديه ..

ويرتب  البرازيلي بتعاقد مع ريال مدريد حتى عام 2028 واشارت التقارير الى ان ريال مدريد سوف يتخلى عن خدمات اللاعب اذا وصل العرض المقدم من ادارة ليفربول الى ما يقارب 100 مليون يورو.
يذكر ان تعاقد الدوري المصري مع محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في يونيو من العام 2025.

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