بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي.. عقد مؤتمر مع اتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

عُقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وبالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الدقهلية .

مؤتمر حاشد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة الدقهلية وبحضور السيد الدكتور، طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام وعضو مجلس النواب، وبحضور المستشار زاهر مصطفى زاهر رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية وبحضور السادة أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية والقيادات النسائية .

وقد ناشد جميع الحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من انجازات واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات وأمال الشعب المصري في مستقبل أفضل في مختلف المجالات .