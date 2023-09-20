الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ماركوس تورام يقود هجوم إنتر ميلان أمام ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

ماركوس تورام
ماركوس تورام

أعلن فيليبو إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان ، عن التشكيل الذي يخوض به لقاء ريال سوسيداد مساء اليوم الأربعاء  على ستاد أنويتا ضمن منافسات الجولة 1 من دور المجموعات في  دوري أبطال أوروبا.

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تشكيل إنتر ميلان الرسمي  لمباراة ريال سوسيداد

حراسة المرمى:- يان سومير

خط الدفاع:- ماتيو دراميان، ستيفان دي فري، باستوني

خط الوسط:- دومفريس، باريلا، هاكن، مخيتريان، ديماركو

خط الهجوم:- ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

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دكة بدلاء إنتر ميلان لمباراة  ريال سوسيداد

دي جينارو، 77 أوديرو، 9 تورام، 14 كلاسين، 15 أتشيربي، 16 فراتيسي، 31 بيسيك، 32 ديماركو، 36 دارميان، 70 سانشيز.

موعد مباراة إنتر ميلان و ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث مباراة إنتر ميلان و ريال سوسيداد مساء اليوم الأربعاء  الموافق 20 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ،و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان و ريال سوسيداد

تذاع أحداث المباراة على الهواء مباشرة على قنوات بي ان سبورت 1  الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدروي  أبطال أوروبا لهذا الموسم عبر  البث الفضائي المشفر.

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