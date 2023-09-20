ماركوس تورام يقود هجوم إنتر ميلان أمام ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

أعلن فيليبو إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان ، عن التشكيل الذي يخوض به لقاء ريال سوسيداد مساء اليوم الأربعاء على ستاد أنويتا ضمن منافسات الجولة 1 من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمباراة ريال سوسيداد

حراسة المرمى:- يان سومير

خط الدفاع:- ماتيو دراميان، ستيفان دي فري، باستوني

خط الوسط:- دومفريس، باريلا، هاكن، مخيتريان، ديماركو

خط الهجوم:- ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

دكة بدلاء إنتر ميلان لمباراة ريال سوسيداد

دي جينارو، 77 أوديرو، 9 تورام، 14 كلاسين، 15 أتشيربي، 16 فراتيسي، 31 بيسيك، 32 ديماركو، 36 دارميان، 70 سانشيز.

موعد مباراة إنتر ميلان و ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث مباراة إنتر ميلان و ريال سوسيداد مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ،و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان و ريال سوسيداد

تذاع أحداث المباراة على الهواء مباشرة على قنوات بي ان سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدروي أبطال أوروبا لهذا الموسم عبر البث الفضائي المشفر.