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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد صلاح يقود قائمة ليفربول في افتتاحية مجموعات الدوري الأوروبي

صلاح
صلاح

اعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي القائمة الخاصة بلاعبيه استعدادا لملاقاة لاسك لينز النمساوي في أولى جولات مرحلة دور المجموعات من بطوله الدوري الاوروبي التي يشارك بها ليفربول هذا الموسم.

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وانهى الفريق الانجليزي ترتيبه في مسابقه البريميرليج الموسم الماضي محتلا الترتيب الخامس ليتوجه الى المشاركه في بطوله الدوري الاوروبي بدلا من البطوله الاكبر دوري الابطال.

وجاءت قائمه الفريق الانجليزي على النحو التالي ..

أليسون بيكر - جوميز - إندو - فان دايك - كوناتي - لويس دياز - سوبوسلاي - نونيز - ماك أليستر - محمد صلاح - جونز - جاكبو - إيليوت - جوتا - تسيميكاس - روبرتسون - جويل ماتيب - جرافينبيرش - بايسيتش - دواك - جاروس - كيليهير - كوانساه.

وينطلق اللقاء المرتقب مساء غ  الخميس لحساب الجولة اأولى  من البطوله القارية.

ويشارك ليفربول في المجموعة الخامسة من منافسات البطولة القارية بجوار سانت جيلواز البلجيكي وتولوز الفرنسي و لاسك لينز.

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