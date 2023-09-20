الجونة يتعادل في اللحظات الأخيره مع سموحة بالجولة الأولى من الدوري الممتاز

انتهت مباراة سموحة والجونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد الاسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز “دوري النيل” لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

سموحة والجونة تعادل إيجابي في دوري النيل

افتتح اللاعب فادي فريد التهديف في المواجهة عند الدقيقة 4 مع بداية المواجهة وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الأول، وتمكن اللاعب أحمد بلحاج في الدقيقة 94 من عمر المواجهة التي شهدت 8 دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

بتلك النتيجة يكون نادي سموحة قد رفع رصيده إلى النقطة الأولى في المسابقة، وهو نفس رصيد نادي الجونة.

هدف فادي فريد في الجونة

صديق الأمس منافس اليوم 🔥⚽ فادي فريد يفتتح التسجيل لنادي سموحة في مرمى الجونة #ONTime_Sports pic.twitter.com/d96msSyEUk — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 20, 2023

هدف أحمد بلحاج في سموحة

التالتة تابتة 👌⚽ أحمد بلحاج يسجل التعادل لنادي الجونة في مرمى سموحة عن طريق ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/hLJkeIT1sA — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 20, 2023

أحمد مسعود ينقذ الجونة ويتصدى لركلة جزاء والفار يقرر إعادتها ويتصدى لها مرة أخرى

إثارة ومتعة في دوري النيل 🔥😮 أحمد مسعود ينقذ الجونة ويتصدى لركلة جزاء والفار يقرر إعادتها ويتصدى لها مرة أخرى#ONTime_Sports pic.twitter.com/HivxdIdA0s — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 20, 2023

بدأ نادي سموحة مباراة الجونة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

في خط الدفاع: محمد مغربي – أحمد حكم – شريف رضا – محمود وحيد

في خط الوسط: إسلام جابر – أحمد خالد – عمرو قلاوة

في خط الهجوم: مصطفى البدري - فادي فريد - حسين فيصل

على الجانب الأخر بدأ نادي الجونة المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

في خط الدفاع:صبري رحيل- أليو جاتا- أحمد عبدالرسول- أحمد محمود

في الوسط: دانيال إيدي- نور السيد- سيف العجوز

في الهجوم: محمد الصباحي- كريم ممدوح- حسام إيفونا.