الجونة يتعادل في اللحظات الأخيره مع سموحة بالجولة الأولى من الدوري الممتاز
انتهت مباراة سموحة والجونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد الاسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز “دوري النيل” لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.
سموحة والجونة تعادل إيجابي في دوري النيل
افتتح اللاعب فادي فريد التهديف في المواجهة عند الدقيقة 4 مع بداية المواجهة وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الأول، وتمكن اللاعب أحمد بلحاج في الدقيقة 94 من عمر المواجهة التي شهدت 8 دقائق وقت محتسب بدل ضائع.
بتلك النتيجة يكون نادي سموحة قد رفع رصيده إلى النقطة الأولى في المسابقة، وهو نفس رصيد نادي الجونة.
هدف فادي فريد في الجونة
هدف أحمد بلحاج في سموحة
أحمد مسعود ينقذ الجونة ويتصدى لركلة جزاء والفار يقرر إعادتها ويتصدى لها مرة أخرى
بدأ نادي سموحة مباراة الجونة بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: الهاني سليمان.
في خط الدفاع: محمد مغربي – أحمد حكم – شريف رضا – محمود وحيد
في خط الوسط: إسلام جابر – أحمد خالد – عمرو قلاوة
في خط الهجوم: مصطفى البدري - فادي فريد - حسين فيصل
على الجانب الأخر بدأ نادي الجونة المباراة بتشكيل مكون من:-
في حراسة المرمى: أحمد مسعود
في خط الدفاع:صبري رحيل- أليو جاتا- أحمد عبدالرسول- أحمد محمود
في الوسط: دانيال إيدي- نور السيد- سيف العجوز
في الهجوم: محمد الصباحي- كريم ممدوح- حسام إيفونا.