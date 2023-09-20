عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، ربة منزل بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة بإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها.

بتهمة الاتجار في المواد المخدرة .. المشدد 7 سنوات لربة منزل بالجيزة

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة، "نجلاء.م.ع" 41 سنة، لمحكمة المختصة لمعاقبتها علي التهم المنسوبة إليها في القضية رقم 10427 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة حاولت ادخال مخدر الحشيش لأحد أقاربها داخل قسم شرطة بولاق الدكرور.

وكشف ملازم بقسم شرطة بولاق الدكرور خلال التحقيقات بأنه حال تواجده بديوان القسم للتفتيش على الزيارات حضرت إليه المتهمة، وقدمت له شنطة بلاستيكية سوداء لإدخالها لأحد المتهمين وبتفتيشه، عثر بداخلها على كيسين يحويان علي مادة مخدرة ولفافة لجوهر الحشيش المخدر، وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه عمليتي الضبط والتفتيش، أقرت بإحرازها للمواد المخدرة بقصد إدخالها لأحد المتهمين بداخل الحجز.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن لفافة بلاستيكية تحوي قطعة من مادة سمراء اللون وزنت (١٤٦) جرام، أثبت أنها تحتوي على الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وعدد (2) كيس بلاستيكي بيهما مسحوق أبيض اللون وزن (٤.٤٩ جرام) ثبت أنهم يحتوي على الميثاميفتامين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

بسبب دعوي خلع ونفقة ..عامل يتخلص من نفسه ويصيب أبناءه بشرب ماء النار بالقاهرة

وفي القاهرة ، أقدم عامل على التخلص من نفسه وإنهاء حياته، بشرب ماء النار، بعد رفع زوجته دعوى خلع ونفقة عليه، وأصاب أبناءه بالمادة الكاوية بمنطقة منشأة ناصر.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي؛ بوجود شخص متوفى و2 مصابين داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص عثر على جثة عامل بورشة وبجواره ابناه مصابان بحروق شديدة جراء تعرضهم لرش مياه النار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين لرجال المباحث أن المتوفى وراء ارتكاب الواقعة بسبب قيام زوجته برفع دعوى خلع ضده، بالإضافة لحكم المحكمة لها بنفقة، فأحضر المتوفى زجاجة مياه نار وألقاها على نجليه؛ ما تسبب في إصابتهما بحروق.

وعقب ذلك شرب ما تبقى في الزجاجة؛ ما تسبب في احتراق أعضائه الداخلية، ووفاته، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.