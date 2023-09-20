تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ.. راشفود في الهجوم

أعلن المدير الفني إريك تين هاج تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي الذي سيخوض به مواجهة اليوم ضد بايرن ميونخ في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد للمباراة كالتالي:

حارس المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: فيكتور ليندلوف، ليساندرو مارتينيز، ريجويلون، ديوجو دالوت.

الوسط: برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسن، كاسيميرو.

الهجوم: فاكوندو بيليستري، ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند.

مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد ستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا والتي تضم فرق بايرن ميونخ الألماني وجلطة سراي التركي، وكوبنهاجن الدنماركي.