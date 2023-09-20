عقب إقرار العلاوة.. موعد صرف معاشات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة

معاشات شهر أكتوبر 202.3.. تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر أكتوبر يوم الأحد الأول من نفس الشهر بنظام لأكثر 5 ملايين أسرة مصرية ، متضمنة الزيادة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام خلال افتتاحه أحد المشروعات القومية بمحافظة بني سويف.، عدد من القرار منها الحد الأدنى والعلاوة الايتثنائية، وتضاف 300 جنيه، زيادة لأصحاب المعاشات بداية من شهر أكتوبر المقبل وهي زيادة دائمة على المعاشات، وفقا لما صرح به وزير المالية الدكتور محمد معيط.

ويشار إلى أنه يتم صرف معاشات شهر أكتوبر من خلال، المحافظ الإلكترونية، ومنافذ فوري، والصراف الآلي، وماكينات الـ ATM ومكاتب البريد.

وتأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، خلال افتتاحه عدة مشروعات خدمية بقرية سدس الأمراء الكائنة بمحافظة بني سويف، بزيادة العلاوة الاستثنائية لمستفيدي ومستحقي المعاشات إلى 600 جنيه، بدلا من 300، لتخفيف الأعباء الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطن المصري، الأولى بالرعاية.

