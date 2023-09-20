التحقيق في واقعة انهيار حفرة على عامل في العياط

تباشر الأجهزة الأمنية التحقيق في واقعة انهيار حفرة على عامل أثناء التنقيب عن الآثار في العياط، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ولقي عامل مصرعه داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بإحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص انهارت عليه حفرة في قرية بالعياط.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عامل أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار، انهارت عليه حفرة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تفاصيل سقوط شخص من أعلى عقار في الجيزة

كشف رجال مباحث الجيزة تفاصيل مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الثامن وتبين أن الشاب سقط من أعلى أثناء قيامه بتصليح الدش، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار، في ميت عقبة بالعجوزة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن شخصا سقط من عقار، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال أفراد من أسرته، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

ضبط المتهمين باختطاف طبيب بالجيزة

نجحت مباحث الجيزة في كشف غموض اختفاء طبيب، وتبين أنه تم اختطافه على يد 8 أشخاص بعد تعرفه على أحدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتردده عليه لإجراء جلسات مساج له.

وكشفت التحقيقات تلقي قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة يوم 17 الجاري بلاغا من أحد الأطباء بغياب نجله (طبيب - مقيم بدائرة القسم) عن مسكنه ، وورود رسائل له من بنوك مختلفة بسحب مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بنجله.

أسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن قيام (8 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية") باختطاف المجنى عليه من الفيلا محل سكنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وإجباره على القيام بعمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات صرف آلى مختلفة والتخلص من سيارته بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العجوزة ، واحتجازه عقب ذلك بإحدى الشقق السكنية المملوكة لأحد المتهمين بمحافظة الغربية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتحرير المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحدهم لرغبته فـى الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المجنى عليه والذى تعرف عليه عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعى، وكان يتردد عليه بمسكنه لعمل جلسات مساج له، كما تم ضبط السيارة التى استخدمها المتهمين فـى الحادث وتبين أنها "مستأجرة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رجل يقتل زوجته بالماء المغلي في النزهة



وفي سياق أخر وصلت الحياة الزوجية بين زوجين محطتها الأخيرة، بعد ازدياد الخلافات بينهما، لشك الزوج في سلوك زوجتها، وأنها على علاقة بشخص آخر، وتعدى عليها بالماء المغلي، مما أسفر عن مصرعها.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بمقتل سيدة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة الضحية مصابة بحروق شديدة إثر الاعتداء عليها بمياه مغلية.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوجها، بسبب خلافات بينهما.

وكشفت التحريات عن وجود خلافات بين الزوحين منذ قرابة العام بسبب شكه فى سلوكها، وفى يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المتهم والضحية قام على إثرها بإحضار ماء مغلى وألقاه عليها ما تسبب فى وفاتها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.