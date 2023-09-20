خان العيش والملح.. مندوب مبيعات يخطط لسرقة صاحب العمل والحصيلة 3 ملايين جنيه

استغل مندوب مبيعات عمله السابق في ارتكاب واحدة من جرائم التي تبين عدم الأمانه وخيانة العيش والملح، حيث تتبع خط سير زميل سابق له على علم بحيازته مبلغ مالي وخطط لسرقته بمساعدة اثنين أخرين.

وضع المتهم الخطة وكانت نتيجتها سرقة سيارة صاحب العمل التي يستقلها زميله، وبداخلها مبلغ يقارب 3 ملايين جنيه.

الواقعة كشفها بلاغ لـ قسم شرطة الأهرام بـ مديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة سيارة ملاكي خاصة بمالك عمله وبداخلها مبلغ 2 مليون و965 ألف جنيه "خاصين بمحل عمله" أثناء توقفها أسفل العقار محل إقامته بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث، وقرر مندوب المبيعات أنه نظرًا لطبيعة عمله صحبة المُبلغ عقد العزم على سرقته، وفي سبيل تنفيذ ذلك استعان بباقي المتهمين، وقام بإعطائهما نسخة من مفاتيح السيارة المستولى عليها، حيث استقل المتهمان الثانى والثالث دراجة نارية وقاما بتتبع السيارة، ولدى وصول المُبلغ لمسكنه قاما بالاستيلاء على السيارة باستخدام نسخة المفتاح وبداخلها المبلغ المالي ولاذا بالهرب.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمه حيال الواقعة.

الداخلية تكشف تفاصيل تغيب صيدلانية

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تغيب فتاة عن أهليتها، والعثور عليها.



ورصدت المتابعات الأمنية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تغيب فتاة عن أهليتها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (19) يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (صيدلى - مقيم بدائرة القسم) بغياب كريمته (صيدلانية "تعانى من مرض نفسى") حيث قام باستدعاء سيارة إسعاف لتحويلها إلى إحدى المصحات النفسية ، ولدى علمها بذلك لاذت بالهرب لخشيتها الاحتجاز بالمصحة.

بإجراء التحريات أمكن التوصل للمتغيبة رفقة (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها) ، وبسؤاله قرر بالعثور على المتغيبة بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية، وقيامه بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى للتوصل لإهليتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع عامل انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في العياط

لقي عامل مصرعه داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بإحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص انهارت عليه حفرة في قرية بالعياط.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عامل أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار، انهارت عليه حفرة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق