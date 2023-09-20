انفجار في مصنع للحديد يضرب إيران ويُصيب 21 شخصًا

اًُصيب 21 شخصًا جراء انفجار وقع في مصنع للحديد بمحافظة قم في "إيران"، حسبما أفادت وكالة "إرنا" المحلية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال مدير العلاقات العامة بجامعة قم للعلوم الطبية، حسين تقي: "للأسف، أصيب 21 شخصا بحروق بدرجات متفاوتة في هذا الحادث، وحالة أحد المصابين حرجة"، مشيرا إلى أنه "بعد إبلاغ مركز الطوارئ الطبية وإدارة الحوادث بالحادث، تم على الفور إرسال ثلاث سيارات إسعاف وحافلة إسعاف إلى موقع الحادث، وبعد العلاج الأولي تم نقل المصابين إلى مستشفى خيرين سلامات".

بدوره، أفاد سيد محمد جوادي سجادي، مدير العلاقات العامة في إدارة الإطفاء وخدمات السلامة ببلدية قم، بأن انفجارا وقع في فرن صهر الحديد في مصنع ريزان للصلب، مؤكدا أن التحقيق جار في أسباب الحادث.

بايدن ونتنياهو يبحثان قضية تطبيع العلاقات مع السعودية وملف إيران

يعقد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، ورئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، أول مُحادثات مباشرة بينهما، ومن المتوقع أن تتناول اتفاق التطبيع المُحتمل بين السعودية وإسرائيل، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

وكان قد أرجأ بايدن توجيه دعوة، طال انتظارها، لنتنياهو بسبب مخاوف بشأن تعديلات قضائية تقيد سلطة القضاة تبنتها الحكومة اليمينية وكذلك التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.

وبدلاً من الاجتماع في البيت الأبيض، حيث يفضل نتنياهو، انتهى الأمر بترتيب عقد المحادثات بين الزعيمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويتوقع مسؤولون أمريكيون أن تثار مسألة التعديلات القضائية خلال المحادثات إضافة إلى جهود التصدي لبرنامج إيران النووي وإمكان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، ما سيمثل تطورا كبيرا.