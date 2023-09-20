هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة غدًا.. خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

قال الدكتور هاني أبوالفتوح، الخبير الاقتصادي، إن البنك الفيدرالي الأمريكي سيجتمع اليوم لبحث أسعار الفائدة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن بعض التوقعات والاستطلاعات الصحفية تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار25 نقطة على الأقل، إضافة إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام بنسبة أعلى من 25 نقطة.

ولفت إلى أن الفيدرالي الأمريكي هدفه الرئيسي تحقيق استقرار الأسواق وإعادة مستوى التضخم عن 2%، متوقعًا اتخاذ البنك قرار بتثبيت سعر الفائدة فيما يخص اجتماع البنك المركزي المقرر غدا الخميس.