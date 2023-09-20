الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة غدًا.. خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

البنك المركزي
البنك المركزي

قال الدكتور هاني أبوالفتوح، الخبير الاقتصادي، إن البنك الفيدرالي الأمريكي سيجتمع اليوم لبحث أسعار الفائدة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن بعض التوقعات والاستطلاعات الصحفية تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار25 نقطة على الأقل، إضافة إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام بنسبة أعلى من 25 نقطة.

txt

اقتصادي يكشف توقعه لسعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

txt

موعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد مصير سعر الفائدة

ولفت إلى أن الفيدرالي الأمريكي هدفه الرئيسي تحقيق استقرار الأسواق وإعادة مستوى التضخم عن 2%، متوقعًا اتخاذ البنك قرار بتثبيت سعر الفائدة فيما يخص اجتماع البنك المركزي المقرر غدا الخميس.

مواد متعلقة

اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.. هل الأخير في 2023؟

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري

موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة

توقعات برفع البنك المركزي سعر الفائدة

موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة

قيادات ABC  تلتقي بمحافظ البنك المركزي المصري

البنك المركزي يعلن ارتفاع النقد الأجنبي

البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لـ34,9 مليون دولار في أغسطس
الجريدة الورقية