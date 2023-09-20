رئيس أوكرانيا يكشف عن مفاجأة حول الحرب الروسية

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة حول الحرب مع القوات الروسية التي تحتل أجزاء من أراضيه .

وقال إنه غير واثق من نجاح الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحقيق انفراجة في الأشهر المقبلة: "لا أعتقد أن أحدا يعرف حقا".

وأضاف زيلينسكي أنه “لا يزال يريد الحصول على صواريخ طويلة المدى من الولايات المتحدة”.

وشدد الرئيس الأوكراني، على أن الرفض المحتمل من جانب واشنطن سيكون "خسارة كبيرة" لكييف.