زلزال عنيف يضرب "الأرجنتين" بقوة 4.7 ريختر

ضرب زلزال عنيف بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ، مدينة "سالتا" في الأرجنتين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت هيئة مسح الجيولجي الأمريكي، إن الزلزال بقوة 4.7 ريختر وقع على بعد 125 كم من سان أنطونيو دي لوس كوبريس في مدينة سالتا بالأرجنتين.

وضرب الزلزال المنطقة في تمام الساعة 14:49 مساءً بالتوقيت العالمي.

هزة أرضية تضرب "تونس" بقوة 3.8 درجة

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في "تونس"، هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة على سلـم ريختر، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال المعهد الوطني للرصد الجوي، إن الهزة كانت على الساعة 03 و35 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، وقد شعر بها مواطنو الجهة.

وبحسب التحاليل الأولية، تم تحديد مركز الرجة بـ35.84 درجة خط عرض و10.7 درجة خط طول، وذلك قبالة ساحل مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، شمال غرب مرسى مطروح.