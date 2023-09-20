صحة البحيرة تنظم ندوةٍ عن" الإسعافات الأولية"

أكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أهمية الإسعافات الأولية، وبيّن الإجراءات الخاصة والواجب اتباعها مع مرضى فقدان الوعي وكيفية التعرف على النبض، والفرق بين الضغط العالي والمنخفض.

وتناول الندوة الإنعاش القلبي الرئوي ، والكسور والجروح بأنواعها، ونزيف الأنف، والحروق من الدرجة الأولى والثانيه ، والغصه في الحلق، كما تناول مشتملات حقيبة الإسعافات الأولية .وقام بعمل تطبيق عملي هلي ذلك أمام الحضور.

جاء تنظيم الندوة من خلال التنسيق بين مديرية الصحة بالبحيره - ادارة الثقافة الصحية ، ومركز النيل للإعلام بدمنهور، وذلك بحضور عدد كبير من الحضور من كافة الجهات من الأزهر ، والأوقاف، والكنيسة المصرية ، ومديريات الصحة ، والثقافه، والشباب والرياضة ، وفريق الكشافه بالكنيسه.

وأكد على ضرورة عدم تجاهل أى أعراض مرضية تظهر على الشخص ، حيث أن معرفة الشخص ذاته والطبيب المعالج بكافة الأعراض التى تظهر هى الطريق نحو الإكتشاف المبكر للمرض .

وفي نهاية الندوة طالب جميعه، من الجميع أن يكونوا سفراء للوعي ، وينقلوا ما تعلموه اليوم لغيرهم ، حتى تعم الفائدة ، فخيركم من تَعَلَّم العلم وعلَّمه .

وقدم التحية والشكر للقائمين على تنظيم هذا اللقاء، كما قدم التحية لجميع الحضور ، وتمنى الصحة والسلامة للجميع ، ولمصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والإزدهار .