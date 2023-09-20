سموحة يتقدم على الجونة في الشوط الأول بالدوري الممتاز

نجح فريق نادي سموحة السكندري من فرض تقدم على حساب نادي الجونة بهدف دون مقابل، في المواجهة الجارية بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

ونجح اللاعب فادي فريد في تسجيل الهدف الأول لسموحة والوحيد في الشوط الأول من تلك المواجهة، والذي جاء عند الدقيقة 4 بعدما فرض الفريق السكندري سيطرة واستحواذ على المواجهة.

بتلك النتيجة يكون سموحة في المركز الخامس من الترتيب بـ 3 نقاط، بينما يكون الجونة في المركز الخامس عشر من الترتيب بدون رصيد من النقاط.

هدف سموحة في الجونة عن طريق فادي فريد

صديق الأمس منافس اليوم 🔥⚽ فادي فريد يفتتح التسجيل لنادي سموحة في مرمى الجونة #ONTime_Sports pic.twitter.com/d96msSyEUk — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 20, 2023

بدأ نادي سموحة مباراة الجونة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

في خط الدفاع: محمد مغربي – أحمد حكم – شريف رضا – محمود وحيد

في خط الوسط: إسلام جابر – أحمد خالد – عمرو قلاوة

في خط الهجوم: مصطفى البدري - فادي فريد - حسين فيصل

على الجانب الأخر بدأ نادي الجونة المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

في خط الدفاع:صبري رحيل- أليو جاتا- أحمد عبدالرسول- أحمد محمود

في الوسط: دانيال إيدي- نور السيد- سيف العجوز

في الهجوم: محمد الصباحي- كريم ممدوح- حسام إيفونا.