مصرع شقيقين داخل بيرة صرف صحي برأس سدر

لقي شخصين مصرعهما داخل بيارة صرف صحي بقرية مارينا بمدينة رأس سدر التابعة لمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعدما سقطوا داخلها، وانتقلت قوات الإنقاذ إلى مكان البلاغ وتم انتشال الجثث.

تلقي اللواء محمد كامل عناني مدير أمن جنوب سيناء، بلاغاً من مستشفي راس سدر العام، يفيد بمصرع كل من :-

١- عصام . ع . ع - 40 سنة - سوهاج .

٢- زكريا. ع د . ع - 36 سنة - سوهاج .



وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة أنهم أشقاء، وتم حفظ الجثث بثلاجة مستشفي رأس سدر العام، لانتهاء تحقيقات النيابة العامة.

