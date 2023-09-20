زيلينسكي يُناشد مجلس الأمن بـ "حرمان" روسيا من حق النقض

صرح الرئيس الأوكراني، "فولوديمير زيلينسكي"، لمجلس الأمن الدولي بأن "الغزو الروسي لبلاده إجرامي"، وطلب بحرمان موسكو من حق النقض "فيتو" في الهيئة، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الأربعاء.

وقال زيلينسكي فيما كان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة يجلس أمامه، "معظم العالم يعرف حقيقة هذه الحرب. إنها عدوان إجرامي وغير مبرر من جانب روسيا ضد بلدنا يهدف إلى السيطرة على أراضي أوكرانيا ومواردها".

وفي كلمته خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال زيلينسكي إن "تمارس حق الدفاع عن نفسها ومساعدتها بالأسلحة ومعاقبة روسيا تساعدان في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة".

ونوه الرئيس الأوكراني بـأن الهجوم الروسي إلى مقتل عشرات الآلاف من الأوكرانيين وتشريد الملايين.

أول تعليق من زيلينسكي بعد فرض حظر على استيراد الحبوب الأوكرانية

توعد الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، بتوجيه "رد حضاري" على الدول التي حظرت استيراد الحبوب والسلع الأوكرانية رغم قرار المفوضية الأوروبية برفع الحظر عنها، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، السبت.

وشكر زيلينسكي، عبر قناته على "تلجرام"، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على قرار رفع القيود المفروضة على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، واصفا ذلك بأنه مثال على "الوحدة والثقة الحقيقية". ووفقا له "من المهم الآن أن تعمل الوحدة الأوروبية على المستوى الثنائي".

وأضاف قائلاً: "إذا كانت قرارات (دول الجوار) تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي، فإن أوكرانيا سترد بطريقة حضارية".