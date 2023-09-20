إشادة كبيرة بأداء إمام عاشور في لقاء الأهلي والمصري

أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان إمام عاشور الوافد الجديد للنادي الأهلي ظهر بشكل رائع وأداء مميز أمام النادي المصري بالأمس في اللقاء الذي انتهى بفوز القلعة الحمراء برباعية نظيفة.

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واستكمل شبانة اشادته باللاعب قائلا : انه شارك في أكثر من هدف من ال٤ أهداف ناهيك عن التمريرات الصحيحة والاستخلاص الجيد للكرة .

قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية مساء اليوم الأربعاء عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي كان قد اجتمع مع لاعب الفريق أحمد عبد القادر مطالبا اياه بالالتزام بالواجبات الدفاعية.

وأشار شبانة إلى :" ان كولر وضع هذا الشرط مقابل مشاركة اللاعب في التشكيل الأساسي ، أسوة بباقي زملائه بالفريق ، والتطبيق الشكل الخططي الذي يريده السويسري في المباريات.

.واختتم شبانة .. لولا تسجيل بيرسي تاو لهدفين لكان حصل عاشور على جائزة رجل المباراة.