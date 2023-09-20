بوتين يقبل دعوة نظيره الصيني لحضور مُنتدى "حزام واحد طريق واحد"

أعلن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، قبوله دعوة الزعيم الصيني، "شي جين بينج"، لحضور منتدى "حزام واحد طريق واحد" في الصين الشهر المُقبل، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف بوتين خلال اللقاء: "بالطبع، من دواعي سروري قبول دعوة الزعيم الصيني شي جين بينغ وزيارة بلادكم في أكتوبر المقبل لحضور منتدى "حزام واحد طريق واحد".

وشدد بوتين على أن مشروع "حزام واحد طريق واحد" يلبّي بالكامل مصالح روسيا ويتسق مع التطلعات الروسية لخلق الفضاء الأوراسي الكبير".

وفي وقت سابق، أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف أن موسكو بانتظار محادثات ثنائية مفصلة بين الرئيسين الروسي والصيني الشهر المقبل في بكين.

الرئيس الروسي يُصدر مرسومًا عاجلًا ضد الدول غير الصديقة

مدد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، صلاحية مرسوم صدر عام 2014 بشأن تدابير الرد على العقوبات المُناهضة لروسيا والتي تنطوي على حظر استيراد مواد غذائية من بعض الدول الأجنبية لعام 2024، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء الإثنين.

وذكرت الوثيقة التي نشرت على موقع الحكومة الروسية: "تقرر تمديد صلاحية بعض التدابير الاقتصادية الخاصة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024 المنصوص عليها في مرسوم رئيس روسيا الاتحادية المؤرخ 6 أغسطس 2014 رقم 560، بشأن تطبيق بعض التدابير الاقتصادية الخاصة لضمان أمن روسيا".

وأشاد الرئيس الروسي، اليوم الإثنين، بأداء الاقتصاد الوطني، وقال إن الوضع في الاقتصاد من حيث المؤشرات الرئيسية أفضل بكثير من التوقعات.

وجاء تصريح الرئيس الروسي هذا في اجتماع مع الفريق الاقتصادي للحكومة بشأن الموازنة الروسية للأعوام 2024-2026، وقال بوتين إن الاقتصاد الروسي صمد أمام الضغوطات الخارجية غير المسبوقة وتعافى بالكامل.