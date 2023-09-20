الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

الجالية المصرية بالأردن تدشن حملة مواطن لدعم مصر "كن الوطن"

حملة المصريين بالخارج
حملة المصريين بالخارج

دشنت الجالية المصرية بالمملكة الأردنية الهاشمية “حملة مواطن لدعم” وذلك تحت عنوان: “كن مع الوطن”.

 يأتي ذلك  مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن آليات الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر.

وقال ذكرت الحاج عادل جابر عمدة المصريين بالمملكة الأردنية، أن الغرض من تدشين الحملة هو توعية وحث المصريين في الأردن علي المشاركة والتصويت في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك حشد أبناء مصر من الأجيال الجديدة وتعريفهم بأهمية ممارسة حقوقهم الديمقراطية.


وأكد عادل جابر على ضرورة دعم الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة وذلك إيمانا بقدرته على قيادة البلاد في تلك اللحظة الحرجة من تاريخ مصر والمنطقة بل والعالم أجمع.


وواصل عمدة المصريين بالأردن: إن ما تم تحقيقه في ولايتي الرئيس عبد الفتاح لم يتحقق على مدار عقود من عمر الوطن وهذا الذي يجعلنا مصرين على استمرار سيادته في سدة حكم مصر الذي يحتاج حكمة كبيرة وحنكة قديمة وهو ما يتحقق في السيد الرئيس.

مواد متعلقة

تاياني: نواجه موقفًا صعبا للغاية بأفريقيا بسبب الهجرة ونحتاج نفوذ أمريكي أكبر هناك

مصريو شيكاغو يدشنون حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن"

أكبر جالية مصرية بالعالم تدشن حملة مواطن لدعم مصر

ميلوني: مذكرة التفاهم مع تونس بشأن المهاجرين نموذجا يمكن استخدامه مع بلدان أخرى

الجالية المصرية بأمريكا تدشن أكبر حملة دعم: مواطن لدعم مصر

وزير الخارجية الإيطالي يعتزم زيارة تونس لتوقيع اتفاقية حول الهجرة

تدشين حملة مواطن لدعم مصر بالسويد

الهجرة تعقد اجتماع مع أعضاء المجلس التأسيسي الخاص بـ "شركة المصريين بالخارج للاستثمار"

الجريدة الورقية