الجالية المصرية بالأردن تدشن حملة مواطن لدعم مصر "كن الوطن"

دشنت الجالية المصرية بالمملكة الأردنية الهاشمية “حملة مواطن لدعم” وذلك تحت عنوان: “كن مع الوطن”.

يأتي ذلك مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن آليات الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر.

وقال ذكرت الحاج عادل جابر عمدة المصريين بالمملكة الأردنية، أن الغرض من تدشين الحملة هو توعية وحث المصريين في الأردن علي المشاركة والتصويت في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك حشد أبناء مصر من الأجيال الجديدة وتعريفهم بأهمية ممارسة حقوقهم الديمقراطية.



وأكد عادل جابر على ضرورة دعم الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة وذلك إيمانا بقدرته على قيادة البلاد في تلك اللحظة الحرجة من تاريخ مصر والمنطقة بل والعالم أجمع.



وواصل عمدة المصريين بالأردن: إن ما تم تحقيقه في ولايتي الرئيس عبد الفتاح لم يتحقق على مدار عقود من عمر الوطن وهذا الذي يجعلنا مصرين على استمرار سيادته في سدة حكم مصر الذي يحتاج حكمة كبيرة وحنكة قديمة وهو ما يتحقق في السيد الرئيس.