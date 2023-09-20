الجمعة.. إنطلاق سباق شرم الشيخ الدولي للدرجات

ينطلق يوم الجمعة المقبل، سباق شرم الشيخ الدولي للدرجات، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ووزارة الشباب، وبمشاركة ما يقرب من 30 دولة عربية وأوربية.

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه سينطلق يوم الجمعة، سباق الدراجات الهوائية «تور دي فرانس» السباق الأهم والأعلى مشاهدة في العالم، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

وأكد أن الفعالية عبارة عن 4 سباقات مسافة 170 كم للمحترفين تقطع تلك المسافة من داخل مدينة شرم الشيخ حتى مدينة دهب والعودة إلى شرم الشيخ، الفعالية الثانية مسافة 96 كم سباق محترفين وهواة على طريق السلام بشرم الشيخ، الثالثة لمسافة 40 كم على الطريق الدائري الأوسطي لكل الرياضيين، الفعالية الرابعة 6 كم وهو سباق للعائلات من داخل شرم الشيخ.

ولفت إلى أن السباق سينطلق من أمام المتحف المصري بشرم الشيخ، بالطريق الدولي شرم الشيخ دهب، وحتى العودة إلى سوهو سكوير.

وأشار إلى أنه متوقع أن يشارك في السباق متسابقين من 30 دولة مختلفة، بالإضافة لمشاركة عدد من سفراء الدول المشاركة.

وكشف فتحي، أنه حتى الآن سجلت العديد من الدول مشاركتها في السباق وهي: مصر، إيطاليا، روسيا، كندا، اليمن، الأردن، أمريكا، إنجلترا، فرنسا، اسكتلندا، هولندا، الكويت، لبنان.