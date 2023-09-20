غدا.. ختام فعاليات بطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش

تختتم غدا الخميس بطولة نادي بلاك بول المفتوحة للاسكواش، والتي أقيمت على مدار أسبوع خلال الفترة من 14 سبتمبر إلي 21 من الشهر نفسه بمشاركة أكثر من 800 لاعب ولاعبة في جميع المراحل السنية، بداية من مراحل الناشئين تحت 11 سنة مرورا بالرواد فوق 35 و45 سنة.

وأكد محمد رائف عضو مجلس إدارة نادى بلاك بول ، أن البطولة شهدت منافسات قوية بين جميع المشاركين وقدم عدد كبير من اللاعبين مستويات مميزة .

وتابع رائف أن النادي سيظل حريصا على إقامة مثل هذه البطولات لرفع المستوى الفني لجميع اللاعبين.

وتابع رائف أن النادى استعد للبطولة بما يضمن نجاحها بالشكل المطلوب ، وقام بتوفير عدد كافي من الملاعب لاستضافة فعاليات البطولة .

وتقام بطولة بلاك بول ضمن سلسلة البطولات التى يرعاها الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة.

وقال المهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة نادي بلاك بول، إن اهتمام النادي بالبطولات المحلية لا يقل أهمية عن دعم النادي للبطولات الدولية للمحترفين.

وأضاف العبد أن لديه ثقة كبيرة بأن رياضة للاسكواش ستظل واحدة من أهم الرياضيات لرفع علم مصر عاليا في جميع المحافل الدولية .