جنوب سيناء: جميع السلع متوفرة وانتظام صرف الخبز المدعم

قامت مديرية تموين جنوب سيناء، بتشكيل لجنة من المديرية ومكتب تموين نويبع على مدار أسبوع كامل بالمرور الدورى وبصوره مكثفة والتنبية بضرورة جودة الخبز المنتج المرضى للمواطنين ومطابقته مع المواصفات والأوزان، ولم ترد أى شكوى ونال استحسان المواطنين، وأيضا قامت اللجنة بالمرور على فرع الجملة بالمدينة.

يأتي ذلك للتأكد من جودة السلع التموينية والاستراتيجية وتبين جميع السلع فى حالة جيدة وصالحة للاستهلاك، وتم صرف جميع الاستعاضات للتجار وتوافر أكثر من 15 صنف من السلع، حيث يوجد رصيد من السلع التموينيه تكفى لمدة تزيد عن 3 شهور.

وحرصت اللجنة، بالمرور على فرعى دلتا بالمدينة ووجد أن جميع السلع الأساسية متوفرة وكذا اللحوم والدواجن والأسماك، وقامت اللجنة أيضا بالمرور على مستودع الدقيق بالمدينة ووجد أن الدقيق مطابق للجودة ويوجد رصيد من دقيق المخابز والمستودعات يتجاوز 15 يوماً.

كما تم المرور علي محطات الوقود ومستودع البوتجاز بالمدينة للتأكيد على توافر المواد البترولية والبوتجاز وعدم وجود أى اختناقات.