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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، التصعيد الذي قامت به القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها في مدينة جنين، والذى أسفر عن استشهاد ستة مواطنين فلسطينيين وإصابة عدد من المدنيين، داعية السلطات الإسرائيلية إلى ضرورة تغليب مسار التهدئة، والنأي عن تبني سياسات العقاب الجماعي بالبلدات والمدن الفلسطينية على نحو يُسهِم في إشعال دائرة مفرغة من العنف.

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حملة صيانة لكشافات الإنارة في شارع فلسطين ورياض بحي شرق اسيوط

الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني

واعتبرت مصر، أن مثل تلك الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، تنتهك قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكذا تخالف التزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، منوهة إلى أن هذه الاعتداءات تقوض أيضاً من المساعي الدولية والإقليمية الرامية لإعادة إحياء عملية السلام القائم على أساس حل الدولتين.

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فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ مطلع العام الجاري

وجددت مصر دعوتها إلى المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسئوليته والتحرك الفوري لدرء مخاطر التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة على التزامها الراسخ بدعم الحقوق الفلسطينية، وفى مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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