رياضة جنوب سيناء تواصل تنفيذ مشروع لياقتي مهارتي للفتيات

أعلن أحمد مسعد، وكيل مديرية الشباب والرياضه بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاربعاء عن تواصل فاعليات المرحله الرابعة للتدريبات ( الرياضه من اجل التنميه ) ” لياقتي مهارتي ” بمحافظة جنوب سيناء للفتيات للمرحله العمرية من ١٠ الي ١٥ عاما.

وأكد وكيل المديرية، أن التدرييات تقام بمركز التنميه الرياضية ومركز التنميه الشبابيه بشرم الشيخ ومركز شباب الساحل والاستاد الرياضي بمدينه طور سيناء ومراكز شباب ابوزنيمه وابورديس.



وتشمل المرحله الحاليه بالتسجيل الفعلي وملاء الاستمارات القبلية ويتضمن البرنامج ٢٣ درس لكل ٢٥ فتاه وتهدف الي نشر العديد من الرسائل منها تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية بين الجنسين والقضاء علي الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كظاهرة ختان الاناث وزواج الأطفال من أجل إرساء ثقافة داعمة للفتاة المصرية ومساعدة الفتيات أن يكون لهن دور فعال في المجتمع .

وتقام الفاعليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل وزاره الشباب والرياضه و متابعه احمد مسعد وكيل المديرية .

ويشار إلى أن البرنامج يستهدف ٣ آلاف فتاة في كل محافظة بدعم من منظمه اليونسيف في اطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر ، كما استهدفت المرحله الاولي و الثانيه سبع مراكز علي مستوي محافظه جنوب سيناء .

ذلك فى اطار سعى وزاره الشباب الي توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح و فئات المجتمع المصري في إطار توعوي يهدف الي تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة و كذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمساهمة في رفع الوعي الثقافي الرياضي لدى المجتمع المصري و أن الفتاة و المرأة المصرية سيكون لها دور كبير خلال المرحلة الحالية و المستقبلية في المشاركة المجتمعية من خلال ممارسة الرياضة .