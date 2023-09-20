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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فادي فريد يفتتح التسجيل في مباراة سموحة والجونة

فادي فريد
فادي فريد

نجح فادي فريد لاعب فريق سموحة المنصم حديثًا للفريق السكندري في تسجيل الهدف الأول في شباك الجونة في المباراة الجارية على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولي في الدوري المصري الممتاز .

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تشكيل الجونة لمواجهة سموحة في الدوري المصري

وسجل فادي فريد لاعب سموحة الهدف الأول لصالح سموحة في شباك الجونة في الدقيقة 4 من أحداث الشوط الأول بصناعة مصطفي البدري.

تشكيل سموحة الرسمي لمباراة الجونة

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مغربي – أحمد حكم – شريف رضا – محمود وحيد

الوسط: إسلام جابر – أحمد خالد – عمرو قلاوة

الهجوم: مصطفى البدري - فادي فريد - حسين فيصل

تشكيل الجونة الرسمي لمباراة الجونة

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

في خط الدفاع:صبري رحيل- أليو جاتا- أحمد عبدالرسول- أحمد محمود

في الوسط: دانيال إيدي- نور السيد- سيف العجوز

في الهجوم: محمد الصباحي- كريم ممدوح- حسام إيفونا.

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