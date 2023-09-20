زراعة جنوب سيناء تتسلم الدفعة الأولى لتقاوي القمح والفول

أعلنت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، عن وصول الدفعة الأولى من تقاوي المحاصيل الشتوية "قمح، فول" تمهيدًا لتوزيعها على المزارعين بسعر مدعم، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بدعم وتشجيع المزارعين وتوفير جميع احتياجاتهم لمضاعفة المحصول.

وقال الدكتور محمد شطا، وكيل زراعة جنوب سيناء، إن مديرية الزراعة تحرص على توفير كل ما يحتاج إليه المزارعين من التقاوي المختلفة، ومستلزمات الإنتاج الزراعي؛ بهدف التوسع في الزراعة على أرض المحافظة، وخاصة بزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح، اليوم الأربعاء، أن المديرية تسلمت الدفعة الأولى من تقاوي القمح "سخا 95"، وتزن 12 ألف كيلو جرام، بواقع 400 شيكارة، كل شيكارة تزن 30 كيلوجراما، وأيضًا تقاوي الفول البلدي "ماريوط 2" بإجمالي وزن 8750 كيلوجراما، بواقع 250 شيكارة، كل شيكارة تزن 35 كيلوجراما، وجرى نقلهم إلى الجمعية الزراعية بوادي الطور، بحضور كلً من المهندس محمد الشاذلي مدير إدارة التعاون، والشيخ محمد سالم، المهندس أحمد عبدالرشيد، رئيسا الجمعية.

وأكد أنه سيجري توزيع التقاوي على المزارعين، تحت إشراف المهندسة دعاء فتحي مدير إدارة التقاوي، بسعر مدعم يصل إلى نصف الثمن لتشجيع المواطنين على التوسع في زراعة القمح، لكونه من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر.