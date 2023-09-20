محافظ جنوب سيناء: المنح الدراسية للمتفوقين غير القادرين

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المنح الدراسية الجامعية لطلاب جنوب سيناء هي نتاج مجهود كبير مشيرا إلى أنها مخصصة للمتفوقين الغير قادرين وأوضح فودة أنها ليست حق مكتسب للجميع .

جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الدورية بقاعة الديوان العام بطور سيناء، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية ورؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.

اشار المحافظ لكافه الانجازات الكبرى التي تجري على ارض الدولة بصفه عامه وجنوب سيناء بصفه خاصه وجهود الدولة لدفع عجله التنمية في كافه المجالات في ظل التحديات الدولية التي تواجهها سواء الطبيعية أو غير الطبيعية،

كما تطرق المحافظ لجهود المحافظة في مجال توفير المنح الجامعية لأبنائها الطلاب واشار إلى أن هذه المنح نتاج مجهود كبير وهي مخصصه للمتفوقين الغير قادرين من ابناء المحافظة وانها ليست حق مكتسب للجميع.