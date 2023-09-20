محافظ جنوب سيناء يبحث مشاكل القطاع السياحي

بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مشاكل القطاع السياحي، ومشاكل الغوص، وتداعيات وصول أسماك القرش لشواطئ مدينة دهب.

وأجرى اللواء خالد فودة، اليوم، زيارة ميدانية لمدينة دهب، بهدف الوقوف على مشكلات قطاع السياحة والعاملين بها، واتخاذ القرارات اللازمة لحل هذه المشكلات بهدف تنشيط السياحة وزيادة الإقبال وعودة الطمأنينة للسائحين والزائرين من محبي المدينة.

وكان في استقباله اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس مدينة دهب، وتضمنت الزيارة اجتماعا بمكتب رئيس المدينة مع مسئولي المحميات وأصحاب مراكز الغوص، وبعض شيوخ قبيلة المزينة.

كما شهد المحافظ تنفيذ غطسة استكشافية من قبل مسئولي المحميات وبعض الغواصين بالمدينة تمهيدا لقرار استئناف الأنشطة البحرية كاملة بمدينة دهب.