محافظ جنوب سيناء يدعو لتضافر الجهود للحفاظ على البيئة البحرية

عقد اللواء خالد فوده - محافظ جنوب سيناء، اجتماعا شاملا بمقر مجلس مدينة دهب ضم كافة المعنيين والجهات المعنية ومشايخ البدو والمعنيين بالرياضات البحرية بالمدينة تم خلاله مناقشة الرؤى والمقترحات.

وطالب كافة الجهات المسؤولة بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الخاصة بمزاولة الأنشطة البحرية والحفاظ علي الكائنات والبيئة البحرية وزائري المدينة لضمان الحفاظ علي القيمة والسمعة العالمية والمقاصد السياحية الجاذبة للسياحة.

وعلى هامش الاجتماع حرص المحافظ علي الاطمئنان علي التدابير والاجراءات الخاصة بانطلاق سباق الدراجات الهوائية الدولي " تور دي فرانس" بمشاركة متسابقين أكثر من 30 دولة والذي ينطلق يوم الجمعة 22 سبتمبر الجاري مسافة 170 كم للمحترفين تقطع تلك المسافة من داخل مدينة شرم الشيخ حتي مدينة دهب والعودة الي شرم الشيخ ضمن عدة سباقات مختلفة للبطولة.