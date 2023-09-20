اختتام فعاليات إطلاق التقرير العربي الـ 12 للتنمية الثقافية (صور)

انتهت فاعليات ندوة إطلاق التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية، والتي تم تنظمتها برعاية وزارة الثقافة وبالشراكة مع المجلس الأعلى للثقافة.

التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية

وجاء التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية، بعنوان "الفكر العربي في عقدين "2000- 2020"، والذي اقيمت فعالياته في القاهرة على مدار يومين، بحضور ومشاركة نخبة من المفكّرين والباحثين العرب، وناقش التقرير المحورين السياسي والاجتماعي، بمشاركة عدد كبير من الباحثين والمتخصصين في هذا المجال.

وخلال الفعاليات الخاصة باطلاق التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية، تم التطرق لعدد من المحاور، والتي تدور في آفاق الفكر السياسي العربي، والفكر الفلسفي، والفكر الاجتماعي، والنسوي، والتربوي، والذي توفر عليه كوكبة من المفكرين والمثقفين من عدة دول عربية.



وقدمت مؤسسة الفكر العربي، خلال إطلاق التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافيّة الذي أصدرته بعنوان "الفكر العربيّ في عَقْدَين 2000 - 2020"، الدرع التكريميّ الأعلى لوزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، تسلّمه بالنيابة عنها د. هشام عزمي، الأمين العامّ للمجلس الأعلى للثقافة، ودرعاً تكريميّاً آخر للدكتور هشام عزمي تقديرًا على جهوده.

وناقش التقرير، خلال الجلسات التي استمر على مدار يومين، عدد من القضايا من بينها، تحدّيات إدارة التنوّع في البلدان العربيّة وجدل العلاقة بين التعدديّة الثقافيّة والتعدّدية السياسيّة، وتطرقت الجلسات الأخرى إلى مفهوم الدولة في الفكر السياسيّ العربيّ وتطوّره التاريخيّ، بجانب واقع العلوم الاجتماعيّة في العالم العربيّ، وناقش المتحدّثون موضوع الفكر التربويّ العربيّ.