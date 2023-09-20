الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

اختتام فعاليات إطلاق التقرير العربي الـ 12 للتنمية الثقافية (صور)

جانب من الندوة
جانب من الندوة

انتهت فاعليات ندوة إطلاق التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية، والتي تم تنظمتها برعاية وزارة الثقافة وبالشراكة مع المجلس الأعلى للثقافة.

 التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية

وجاء التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية، بعنوان "الفكر العربي في عقدين "2000- 2020"، والذي اقيمت فعالياته في القاهرة على مدار يومين، بحضور ومشاركة نخبة من المفكّرين والباحثين العرب، وناقش التقرير المحورين السياسي والاجتماعي، بمشاركة عدد كبير من الباحثين والمتخصصين في هذا المجال.

وخلال الفعاليات الخاصة باطلاق التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية، تم التطرق لعدد من المحاور، والتي تدور  في آفاق الفكر السياسي العربي، والفكر الفلسفي، والفكر الاجتماعي، والنسوي، والتربوي، والذي توفر عليه كوكبة من المفكرين والمثقفين من عدة دول عربية.


وقدمت مؤسسة الفكر العربي، خلال إطلاق التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافيّة الذي أصدرته بعنوان "الفكر العربيّ في عَقْدَين 2000 - 2020"، الدرع التكريميّ الأعلى  لوزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، تسلّمه بالنيابة عنها د. هشام عزمي، الأمين العامّ للمجلس الأعلى للثقافة، ودرعاً تكريميّاً آخر للدكتور هشام عزمي تقديرًا على جهوده.

 

وناقش التقرير، خلال الجلسات التي استمر على مدار يومين، عدد من القضايا من بينها، تحدّيات إدارة التنوّع في البلدان العربيّة وجدل العلاقة بين التعدديّة الثقافيّة والتعدّدية السياسيّة، وتطرقت الجلسات الأخرى إلى مفهوم الدولة في الفكر السياسيّ العربيّ وتطوّره التاريخيّ، بجانب واقع العلوم الاجتماعيّة في العالم العربيّ، وناقش المتحدّثون موضوع الفكر التربويّ العربيّ.

مواد متعلقة

دار الكتب والوثائق تختتم مؤتمر تحقيق التراث وتعلن التوصيات

إعلان جوائز وتوصيات مهرجان مسرح الهواة في دورته التاسعة عشرة

المركزية لإعداد القادة الثقافيين تختتم فاعلية التواصل والمراسلات وإعداد التقارير

رئيس هيئة قصور الثقافة: إنشاء مزيد من البنى التحتية الثقافية رهان صائب لبناء الإنسان

الكيلانى وبلبع والبسيونى يشهدون الاحتفال بقصر ثقافة أبو المطامير بعد افتتاحه

وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة أبو المطامير بعد افتتاحه

وزيرة الثقافة تفتتح قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة

أهل مصر.. انطلاق ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالعريش
الجريدة الورقية