رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد
واصل الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأربعاء، سلسلة اللقاءات التي تنظمها المنطقة مع موجهي الإدارات استعدادًا للعام الدراسي الجديد، حيث التقى فضيلته مع إدارتي جرجا والعسيرات، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المنطقة.
واستمع فضيلته في بداية اللقاء لخطط الإدارات والتوجيه، وأكد الاهتمام بتفعيل سجل التوجيه الفني والحرص على متابعة تنفيذ خطة تحسين المستوي العام للطلاب، وكذلك متابعة تنفيذ المبادرات الواردة من قطاع المعاهد ومنها مبادرة المترجم الناشئ، وذلك بحضور الأستاذ هيثم خلف مرزوق، مدير إدارة التوجيه الفني، والشيخ منصور الكتاتني، مدير إدارة جرجا.
وخلال اللقاء، أجاب رئيس المنطقة على استفسارات الحضور، وشرح لهم كيفية التعامل مع العقبات التي تواجههم، ووعدهم برفع طلباتهم وصوتهم إلى جهات الاختصاص، مشددًا على ضرورة الالتزام بخطة الموجهين المتابعين والعموم بداية من أول يوم دراسي لرصد انتظام العملية التعليمية بالمعاهد ومراجعة خطط المناهج والمواد المختلفة، ومتابعة سرعة انتهاء المعاهد من تنسيق وقبول ملفات طلاب مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.
يذكر أن المنطقة قد نظمت لقاءات الموجهين بحضور مديري الإدارات على مدار الأسبوع في إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد والتي من المقرر أن تختتم غدًا الخميس.