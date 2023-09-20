رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد‏

واصل الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأربعاء، سلسلة ‏اللقاءات التي تنظمها المنطقة مع موجهي الإدارات استعدادًا للعام الدراسي الجديد، حيث التقى فضيلته مع ‏إدارتي جرجا والعسيرات، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المنطقة.‏

واستمع فضيلته في بداية اللقاء لخطط الإدارات والتوجيه، وأكد الاهتمام بتفعيل سجل التوجيه الفني ‏والحرص على متابعة تنفيذ خطة تحسين المستوي العام للطلاب، وكذلك متابعة تنفيذ المبادرات الواردة من ‏قطاع المعاهد ومنها مبادرة المترجم الناشئ، وذلك بحضور الأستاذ هيثم خلف مرزوق، مدير إدارة التوجيه ‏الفني، والشيخ منصور الكتاتني، مدير إدارة جرجا.‏

وخلال اللقاء، أجاب رئيس المنطقة على استفسارات الحضور، وشرح لهم كيفية التعامل مع العقبات التي ‏تواجههم، ووعدهم برفع طلباتهم وصوتهم إلى جهات الاختصاص، مشددًا على ضرورة الالتزام بخطة ‏الموجهين المتابعين والعموم بداية من أول يوم دراسي لرصد انتظام العملية التعليمية بالمعاهد ومراجعة ‏خطط المناهج والمواد المختلفة، ومتابعة سرعة انتهاء المعاهد من تنسيق وقبول ملفات طلاب مرحلتي ‏رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي. ‏

‏ يذكر أن المنطقة قد نظمت لقاءات الموجهين بحضور مديري الإدارات على مدار الأسبوع في إطار ‏استعداداتها للعام الدراسي الجديد والتي من المقرر أن تختتم غدًا الخميس.‏