تشكيل المقاولون العرب الرسمى أمام بلدية المحلة في الدوري المصري

أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق بلدية المحلة، عن التشكيل الذي يخوض لقاء بلدية المحلة مساء اليوم الأربعاء على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولي بالدوري المصري الممتاز .

اقرأ أيضًا..

تشكيل المقاولون العرب الرسمي لمباراة بلدية المحلة

محمود ابو السعود في حراسة المرمى

في خط الدفاع أمير عابد ولؤي وائل وعبد الرحمن خالد جبنة وأحمد علاء و

في خط الوسط :جوزيف أوشايا وزياد فرج وعربي بدر

في خط الهجوم وأحمد فوزي ومحمد سالم وعمرو مرعي.

وتضم دكة البدلاء عماد الدين بوبكر وأحمد الشيمي وامادو انياص وعماد ميهوب وعامر عامر ومحمد شوقي غريب وأحمد عيد وعمار حمدي ومحمود وادي.

تشكيل بلدية المحلة الرسمي لمباراة المقاولون العرب

في حراسة المرمي : محمود ماهر .

في خط الدفاع: محمد عمر الرزاق _ محمد صابر _ أحمد رضا _ حسام حسن .

في خط الوسط : يوسف حسن _ ماجد هاني _ عبد الرحمن اللاهوي.

في خط الهجوم : حسام أشرف _ عبد الرحمن سمانة _ عبد الناصر ديمارية .

وصلت حافلة بلدية المحلة منذ قليل إلى استاد المقاولون العرب استعدادًا للقاء المقاولون العرب استعدادًا في الجولة الأولي في الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة المقاولون العرب وبلدية المحلة

تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الأربعاء 20 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و8 مساء بتوقيت الإمارات .